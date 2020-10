Si chiama Pure ETCR ed è il primo Campionato Mondiale di Turismo Elettrico promosso da Eurosport Events in collaborazione con WTCR, FIA World Touring Cup e FIM Endurance World Championship per esprimere il massimo potenziale dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Il Grand Reveal della prima serie turismo multimarca per auto elettriche avverrà a Copenaghen venerdì 9 ottobre alle 20:00 e sarà possibile seguire l’evento in full digital live streaming sul sito ETCR e su Eurosport Player .

Pure ETCR unisce lo spirito della pista e il fascino delle auto turismo per una serie di corse “elettrizzanti” capaci di entusiasmare gli appassionati di motori e offrire alle case automobilistiche una vetrina perfetta per il nuovo mercato della mobilità elettrica .

Touring Car rivoluzionarie da 500 kW e 680 CV protagoniste di un nuovo format elettrico con regole tattiche di risparmio energetico e i piloti impegnati in tre turni eliminatori (Battle 1, Battle 2 e Battle 3) di manche brevi e combattute ruota a ruota prima delle Finals: corse che avranno una struttura simile a quella dei Rallycross senza qualifiche.

Pure ETCR è una categoria nascente del motorsport con 6 produttori già pronti a schierare in griglia le loro vetture elettriche (compresa l’Alfa Romeo Giulia ETCR sorella elettrica della WTCR) che avranno a disposizione nella Hot Zone del paddock l’Energy Station di ricarica rapida in corrente continua. Goodyear sarà invece il partner tecnico del Campionato ETCR con il nuovo pneumatico Eagle F1 SuperSport ETCR progettato per supportare la maggiore coppia dei motori elettrici.