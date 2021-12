Entertainment

Sebastian Alvarez primo uomo a volare sopra a un vulcano attivo: che immagini!

SPORT ESTREMO - Che impresa! Il cileno Sebastián Álvarez, ex pilota militare, ha realizzato qualcosa di mai provato prima: si è lanciato da un elicottero con la tuta alare e ha sorvolato la bocca del vulcano attivo Villarica, situato nelle Ande. Dopo un uno studio di oltre un anno, Alvarez è sceso per 10 metri all’interno del vulcano per poi emergere ad una velocità di 180 chilometri orari.

00:01:04, un' ora fa