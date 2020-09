Il vincitore del Master Talent Giovani Cavalli FISE 2020 nella categoria 7 anni è stato Paolo Paini in sella al KWPN Ilamine De Thurin da Dakar VDL per una madre da Jalisco B, secondo gradino del podio per Giovanni Consorti in sella ad Ironmaster VDL da Arezzo VDL per una madre da Emilio, terzo posto per Graziano Tazzi in sella a Mash Ipei, femmina Sella Italiano da Contendro per una figlia di Baldini allevata in Toscana dalla signora Lisa Ravà