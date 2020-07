Ad Arezzo via al Pony Master Show.

Dal 10 al 12 luglio oltre 600 pony e 800 bambini si troveranno negli immensi impianti dell’Arezzo Equestrian Centre per prendere parte alla manifestazione, impegnati nelle discipline di Salto ostacoli, Dressage, Completo, Mounted Games, Club.

Negli impianti dell’Arezzo International Horses è tutto pronto per il Pony Master Show 2020. L’evento di interesse federale, che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 luglio, è il primo grande appuntamento dedicato al mondo dei pony, dopo il lockdown causato dall’emergenza Covid-19.

Oltre 600 pony e 800 bambini si troveranno, dunque, negli immensi impianti aretini per prendere parte alla manifestazione, impegnati nelle discipline di Salto ostacoli, Dressage, Completo, Mounted Games, Club. Proprio per il Salto ostacoli il Pony Master Show diventa una ghiotta occasione anche per il selezionatore Pony S.O. Giuseppe Forte che avrà la possibilità di vedere all’opera centinaia di binomi.

Intanto la Federazione Italiana Sport Equestri comunica che, per quanto concerne il salto ostacoli, nella categoria LBP80 sono stati modificati i prontuari delle gare come di seguito specificato:

· venerdì categoria a Tempo tab. A

· sabato categoria a Fasi Consecutive

· domenica categoria Mista.

Per quanto riguarda la disciplina del dressage, una sola amazzone azzurra in trasferta all’estero nel prossimo fine settimana. Si tratta di Josephine Mairateche prenderà parte al CDI2* di Grote Brogel (Belgio). Ai suoi ordini ci sarà Baltimore. L’amazzone italiana parteciperà allo Small Tour: Prix St. Georges – Inter 1.

La Federazione Italiana Sport Equestri, nel frattempo, informa che è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale – Libro I “Norme di attuazione dello Statuto”.

Secondo quanto previsto dall’art. 21.1. dello Statuto federale, si raccomanda con l’occasione alle società e associazioni affiliate che non ne fossero in possesso, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata.

L’indirizzo PEC potrà essere inserito nella scheda della società sul tesseramento on line, cosi come specificato QUI. Il Centro Elaborazione Dati della FISE (ced@fise.it) resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di supporto.

