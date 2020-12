I Campionati del Mondo della disciplina dell’Endurance, dunque, si svolgeranno il 22 ottobre 2022, proprio a circa un mese di distanza dai Campionati del Mondo di Concorso Completo (14/18 settembre 2022) e dai Campionati del Mondo di Attacchi (21/25 settembre 2022), in programma ai Pratoni del Vivaro, che la FEI aveva già assegnato all’Italia l’anno scorso.

Quartier generale dei Campionati del Mondo di Endurance 2022 saranno gli splendidi scenari offerti dal Comune di Isola della Scala in provincia di Verona. Paesaggi, territori, bellezze naturalistiche e architettoniche che da sole meritano l’assegnazione da parte dell’evento mondiale, ma che unite alla capacità organizzativa italiana daranno vita a un evento davvero unico nel suo genere.

“Si tratta di una grande notizia per il tutto mondo degli sport equestri italiani – ha commentato con soddisfazione il Presidente della FISE, Marco Di Paola. L’Italia darà vita così a tre degli appuntamenti dei WEC (World Equestrian Championship ndr.), premiando l’affidabilità del nostro paese nell’organizzazione di eventi di primissimo livello agonistico e le ottime relazioni internazionali che stiamo intessendo. Voglio rivolgere un ringraziamento per questo successo a Diego Albiero e James Coppini e a tutto il Garda Endurance Team, Comitato organizzatore, e naturalmente all’ente Fiera di Verona che con Fieracavalli ha sempre sostenuto la volontà di portare in Italia la manifestazione. Adesso al lavoro!”, ha concluso il numero uno della FISE.