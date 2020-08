Aperte le iscrizioni online per l’Internazionale di Gorla Minore

Appuntamento autunnale con il tour “Equieffe Classic” che vedrà impegnati gli impianti dell’Equieffe Equestrian Centre per 3 week-end consecutivi dal 16 settembre al 4 ottobre.

Il programma del Tour (consultabile attraverso il calendario online FISE Salto Ostacoli) prevede lo svolgersi di CSIYH1* riservato ai cavalli di 6 e 7 anni, insieme a un CSI3* nella prima settimana e un CSI2* nelle due settimane seguenti. Nella settimana centrale si aggiunge alla programmazione anche un concorso riservato ad atleti Under 25, un CSIU25-A, ovvero l’unica tappa Italiana del Circuito European Youngster Cup U25 utile per accedere alla finale mondiale del Circuito EYU25 che si svolgerà a Salisburgo il prossimo 2/6 dicembre e la cui mista della domenica concorre all’attribuzione di punti per i FEI Longines Rankings (cnf. Longines Ranking Rules).

Da segnalare che il Gran Premio del CSI3* è tra gli eventi FEI in cui i cavalieri e i cavalli possono ottenere i FEI Certificates of Capability per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. La partecipazione all’appuntamento internazionale è consentita anche ai pony nelle categorie di altezza massima 1,35 mt.

Per quanto riguarda la programmazione di categorie valide ai fini dei Longines Rankings FEI la prima settimana offre 3 competizioni (montepremi del CSI3: 127.000€) con il Gran Premio che mette in palio 55.000€ ovvero punti L.R. gruppo C; la seconda settimana offre 2 categorie LRP (montepremi del CSI2: 72.500€) mentre la terza settimana ne offre 3 (montepremi del CSI2*: 94.000€). In ciascuna settimana i CSIYH1* mettono in palio 6.100€ mentre i CSI1* offrono 10.400€. Il montepremi offerto dal CSIU25 è pari a 8.000€.

Regole di partecipazione:

Per i concorsi CSI1/CS2/CSIYH1*/CSIU25 attraverso il sistema di iscrizioni online FISE i cavalieri interessati potranno effettuare direttamente le proprie iscrizioni. Nel caso di cavalieri Children, Junior, Young Rider l’autorizzazione alla partecipazione verrà data direttamente sul sistema delle iscrizioni online dal Selezionatore.

CSI3* – 1^ settimana

Per i cavalieri italiani sono disponibili posti per n. 170 cavalli, ogni cavaliere potrà iscrivere massimo 4 cavalli. Le relative richieste di partecipazione, che dovranno essere effettuate on-line sul sito FISE, saranno gestite in base ai criteri di assegnazione introdotti con delibera federale n. 339/2017 ovvero: 50% in base alla Computer List nazionale, 30% a scelta del Selezionatore Seniores, 10% ris. U25 a scelta del Selezionatore Seniores, 10% ris. Y/J a scelta del Selezionatore YJ.

Relativamente alla documentazione necessaria, per partecipare al CSI3* i cavalli/pony devono essere in possesso di Passaporto FEI, mentre quelli iscritti al CSI1* CSI2* CSIU25 e CSIYH1* residenti in Italia potranno partecipare con i documenti nazionali; tutti i cavalieri e i cavalli/pony dovranno essere in regola con la registrazione FEI per l’anno 2020.

