Campionati Italiani di Combinata Attacchi e Coppa delle Regioni, le novità 2020

Tantissime le novità quest’anno in occasione della kermesse sportiva in programma nei giorni 5 e 6 settembre prossimo presso la ASD Meraki di Modena.

I Campionati Italiani di Combinata Attacchi e la Coppa delle Regioni sono in programma nei giorni 5 e 6 settembre prossimo presso la ASD Meraki di Modena. Questi vedranno tra le tante novità l’inserimento del Campionato Italiano Paradriving e Sport Integrati, del Campionato Italiano Amatori di Combinata, del Campionato Italiano Pony Under 16 Attacchi e del Campionato Italiano Cavallo da Lavoro.

L’intero mondo sportivo degli Attacchi si misurerà negli impianti di Modena, e finalmente i giovani driver pony potranno competere insieme ai senior, nel costante incremento di questa disciplina FEI, voluto fortemente dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Quest’anno inoltre l’assegnazione della Coppa delle Regioni, vedrà l’applicazione di una nuova norma al vaglio della Commissione, che renderà utili anche i risultati acquisiti, in questo Campionato, dai paradriver, dagli atleti degli sport integrati e dai pony, ma che sarà anche condizionato dall’impegno profuso dalle regioni, per lo sviluppo della disciplina.

Per quanto riguarda la disciplina dell’Endurance, da segnalare la bella prova di Giulia Galantino nel CEI1* di 100 km. di Castillonnes.

In Francia l’azzurra ha infatti centrato il secondo posto in sella a Dragon Feuillee chiudendo alla media di 18.202 chilometri orari.

La 26enne amazzone sarda ha tagliato il traguardo finale dopo 5 ore 36 minuti e 14 secondi di gara distaccata di soli 5 secondi dal vincitore, il veterano (classe 1958) Joel Marescassier con Val du Moulinal (18.206 km/h – 5:36:09).

L’altro portacolori italiano, il 22enne abruzzese Simone Gigante, ha invece concluso in 13esima posizione con El Abid (16.684 km/h – 6:06:49). Trentotto binomi al via dei quali ventinove classificati.

