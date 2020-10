Splendido inizio per i tricolori di Polo a Roma con le sette squadre partecipanti impegnate in due impianti. L’apertura dei match è toccata al Roma Polo Club dell’Acqua Acetosa dove il programma valido per l’assegnazione di titolo e medaglie 2020 ha avuto inizio con una partita giocata con la formula dell’americana che ha visto in campo le squadre La Vandea, Los Avelanos-Clanis e Battistoni-Castelluccia.Netta la supremazia di quest’ultimo polo team che ha chiuso 7 a 1 l’incontro con La Vandea, andata a segno con il solo Jaimie Hardy.

Il punto di forza della squadra vincitrice è stato Patricio Rattagan che ha messo la palla trai pali 4 volte e che si è ripetuto nell’incontro con Los Avellanos-Clanis vinto per 6 a 0.

Equitazione FEI Nations Cup Youth Final: Junior azzurri terzi 29/09/2020 A 07:19

Nei tempi di gioco in cui si sono confrontate Los Avellanos-Clamis e La Vandea, grazie ai due goal messi a segno da Jamie Hardy e i tre di Therence Cusmano la partita si è chiusa con 6 a 0.Sui terreni dell’Acquedotto Romano Polo Club debutto in gara per le altre quattro squadre partecipanti. La prima partita si è conclusa con un netto vantaggio tra i campioni uscenti del VAS-Pier.Gio. su Land Rover Polo Team (11 a 3) mentre la seconda, che ha avuto maggiore equilibrio tra i due team impegnati, ha registrato il successo di Nautor’s Swan, squadra per metà femminile (Ginevra D’Orazio e Ginevra Visconti) su Acquedotto Romano (6 a 4).

Il programma del campionato prevede per domani ancora una tornata ‘all’americana’ (tre squadre, sei tempi di gioco, due tempi per ciascuna formazione) nel girone A tra La Vandea (hpc 5), Los Avellonos-Clanis (hpc 6) e Battistoni-Castelluccia (hpc 5) che si giocherà al Roma polo Club.I match previsti per la seconda giornata del girone B all’Acquedotto Romano Polo Club si giocheranno invece tra Land Rover Polo Team contro Nautor’s Swan (alle 15.30) e tra Acquedotto Romano contro VAS-Pier.Gio. (alle 16:30).

Dopo il riposo di sabato, domenica 4 ottobre al Roma Polo Club si giocheranno le finali con l’assegnazione delle medaglie.

Equitazione Azzurri in trasferta all’estero nel fine settimana 27/09/2020 A 20:30