La Federazione Italiana Sport Equestri presenta le novità previste dal Programma del Dipartimento Salto Ostacoli 2021 - Settore Ambassador, introdotte grazie ad un calendario ricco di concorsi che hanno già aderito all’iniziativa.

In ogni manifestazione presente nel calendario allegato saranno inserite, per ciascuna giornata di concorso, delle gare di altezza 100 o 110, 115 o 120, 125 o 130, dedicate alla categoria Ambassador.

Queste categorie potranno essere anche programmate “open” con una classifica generale e una classifica dedicata ai cavalieri Ambassador. In questo caso i cavalieri con autorizzazione a montare di 2° grado che parteciperanno alla categoria C 125 verranno posti fuori gara nella classifica generale e in gara nella classifica riservata.

L’ordine di partenza verrà predisposto con i cavalieri Ambassador situati nella parte finale dell’ordine di partenza generale. Sarà inoltre prevista una cerimonia di premiazione specifica dedicata alla categoria.

I risultati conseguiti verranno presi in considerazione nell’elaborazione delle Computer List Ambassador. L’attuale calendario potrà essere aggiornato con ulteriori richieste o adesioni da parte dei Comitati Organizzatori o su indicazioni dei Referenti Regionali.

Ricordiamo che per Ambassador si intendono tutti i cavalieri over 45 anni con autorizzazione a montare brevetto o primo grado e quelli di secondo grado che abbiano scelto di non saltare durante l’anno in corso gare più alte di 135 cm.

Queste categorie saranno pertanto valide per acquisire punti per la computer list che darà accesso ad eventi federali speciali, dedicati agli Ambassador, programmati anche a Piazza di Siena e Verona, come previsto dal Programma del Dipartimento Salto Ostacoli 2021 – Settore Ambassador disponibile QUI

