È felice del risultato ottenuto Arianna Schivo, migliore in campo degli azzurri e per la seconda volta in carriera con il titolo di Campionessa Italiana Assoluta della disciplina in tasca. “Sono davvero contenta – ha detto l’atleta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri – perché vincere una Coppa delle Nazioni è sempre un’emozione particolare. Mi sono concentrata moltissimo, come faccio sempre, soprattutto sul lavoro in piano, (dressage test ndr), dove ho qualche difficoltà in più con Quefira de L’Ormeau. Il resto è stato facile, perché Quefira è una grande saltatrice, quindi per lei le ultime due prove della gara non sono un problema, anzi sono ordinaria routine”. E' stato il Presidente della FISE, Marco Di Paola a consegnare le coppe e congratularsi con le squadre sul podio.