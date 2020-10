Il DPCM del 18 ottobre ribadisce la possibilità di accesso al pubblico, con le modalità di controllo e registrazione già previste nei Protocolli federali, fino a un massimo del 15% della capienza prevista per l’impianto e comunque non oltre 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto o 200 per quelle al chiuso, sono esclusi dal conteggio gli “addetti ai lavori”, già autorizzati in base al Protocollo federale. Quest’ultima ipotesi è attuabile, esclusivamente dove sia possibile assicurare 1) la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere 2) la previsione del controllo e misurazione della temperatura all’ingresso dei posti a sedere, 3) la distanza interpersonale di almeno metro (frontalmente e lateralmente), 4) l’utilizzo della mascherina. In caso contrario l’evento al chiuso deve essere trattato come evento a porte chiuse nelle modalità previste dal Protocollo federale con limitazioni dei soggetti che vi accedono: controllo, registrazioni all’accesso e tracciabilità. Le Regioni possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori.