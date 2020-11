Tre giorni intensi, emozionanti, stancanti ma, certamente, unici. Tre giorni di training per diventare gli Atleti del futuro. É da questa visione che è partita Cavalleria Toscana dando vita a CT Academy, il format in cui saper montare è necessario ma non è tutto.

Laura Oppinger, Philip Greenlees, Luiz Felipe De Azevedo, Sveva Lawley, il Carabiniere Giacomo Casadei, Richard Kierkegaard, Joanna Clarke, Ana Torres Windisch, Maya Torres Windisch, Mikolaj Baranscy, Laura Baranscy, Alessandra Bonifazi e Alessia Arrigo Zazadze, dodici riders appassionati e talentuosi, coadiuvati dal technical manager Matteo Giunti, che si sono messi in gioco e per tre giorni hanno dato il meglio di loro.

In aula, ma soprattutto in campo, dove ad attenderli c’era lui, Lorenzo De Luca. Il cavaliere azzurro, e 1° aviere, ha seguito i giovani cavalieri dapprima con il lavoro in piano e sui cavalletti per poi passare, nella giornata conclusiva, a costruire e ad affrontare un vero e proprio percorso. Un’occasione unica, offerta dal team di Cavalleria Toscana e dal technical partner “Acavallo”, che ha lasciato i 12 ragazzi entusiasti e pienamente soddisfatti.