Dressage, ad Arezzo tornano gli Internazionali

Le competizioni si terranno nell’impianto aretino dal 26 al 28 giugno 2020. Intanto la FEI ha confermato l’organizzazione dei Campionati Europei 2020 Children, Junior, Young Rider, Under 25 e Pony a Budapest nel mese di agosto.

Dopo la disastrosa interruzione a causa del lockdown, riprende anche in Italia sia l’organizzazione degli Eventi Federali Nazionali che delle manifestazioni Internazionali necessarie per i criteri di qualifica agli Europei, fissati dal Dipartimento. La FEI ha cancellato le qualifiche necessarie.

Nello splendido impianto di Arezzo si svolgeranno infatti il Master Centro Italia, la Coppa dei Centri Federali Dressage Italia, il CDN A e il CDI Giovanile e Giovani Cavalli.

In particolare per gratificare l’attività delle Associazioni che si sono distinte nelle attività della disciplina, si segnala la novità dell’organizzazione della Coppa dei Centri Federali che prevede squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 binomi, compreso un tecnico o istruttore.

In ogni squadra potrà partecipare, se qualificato, un solo Tecnico o un solo istruttore tesserato con il Centro di Dressage. Non è previsto alcun limite alle patenti o autorizzazioni a montare per gli atleti iscritti nelle singole squadre (una o più patenti A, una o più autorizzazioni di Primo Grado). Analogamente per l’età degli Atleti (Children, Junior, Senior etc.)

I binomi iscritti alla Coppa dei Centri Dressage parteciperanno alle stesse categorie del Master Centro Italia o del CDN A, con classifica separata per la Coppa dei Centri Dressage. La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali erano iscritti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Centri Dressage Affiliati. Per ulteriori precisazioni si rinvia al programma pubblicato sul sito Fise.

Il Dipartimento desidera segnalare che il CDN A e il CDI di Arezzo giovanile saranno una Tappa valida anche per la qualifica a partecipare ai Campionati Europei Giovanili e Pony 2020 a Budapest.

Si rinvia al Programma del Dipartimento in genere ed in particolare alle norme sotto riportate per la nuova definizione dei criteri di qualifica, che sono stati semplificati, con delibera del Consiglio Federale del 16 giugno 2020, per tener conto della chiusura di qualsiasi attività agonistica nel primo semestre del 2020.

Esaminati i risultati sportivi dei candidati al posto in squadra, il Dipartimento deciderà se partecipare o meno con le squadre dei vari livelli oppure prevedere una partecipazione a titolo individuale. Riconfermata alla guida dei giovani il Tecnico Olimpionico Anna Merveldt.

