Endurance: a San Rossore i Campionati del Mondo 2021

Slitta di un anno l’evento mondiale. Lo ha ufficializzato la FEI in accordo con FISE e Comitato organizzatore. Le gare si svolgeranno il 22 maggio nel formidabile centro pisano.

Si svolgeranno a San Rossore, Pisa (ITA) il 22 maggio del 2021 i Longines FEI Endurance World Championships 2020.

A ufficializzare la notizia è stata oggi, martedì 23 giugno, la Federazione Equestre Internazionale, dopo aver lavorato a stretto contatto con la Federazione Italiana Sport Equestri e sistemaeventi.it, Comitato organizzatore dei Campionati del Mondo, precedentemente programmati per il prossimo settembre.

Equitazione GP Saint Tropez-Grimaud, Bicocchi conquista il terzo posto DA UN GIORNO

La decisione è arrivata al termine di una serie di proficue riunioni, che hanno portato alla scelta finale di posporre alla prossima stagione l’evento mondiale, a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 sullo sport equestre internazionale.

Se è vero che l’Italia sta attraversando un progressivo superamento dell’emergenza, è altrettanto vero che la situazione, non ancora del tutto rientrata nel resto del mondo, non avrebbe consentito una partecipazione globale e la possibilità di svolgere i Campionati in settembre 2020 in “condizioni uguali” per tutte le Federazioni nazionali.

La notizia è stata accolta con grande favore in Italia sia dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che dal Comitato organizzatore dell’evento.

“Esprimiamo soddisfazione – ha dichiarato il Presidente della FISE, Marco Di Paola – per la decisione del Board della FEI di posporre i Campionati del Mondo di un anno. La Federazione Equestre Internazionale ha accolto la proposta italiana, frutto di numerosi contatti intercorsi negli scorsi mesi con la stessa FEI e con altre Federazioni Nazionali. Sono sicuro – ha aggiunto il Presidente federale – che grazie alla professionalità e alla competenza del Comitato organizzatore e di Gianluca Laliscia, anche in questa occasione, l’Italia metterà a disposizione il suo importante contributo organizzativo per la valorizzazione e lo sviluppo della disciplina dell’Endurance in ambito mondiale. Quella del 2021 – ha concluso Di Paola – sarà un’edizione memorabile”.

Alle parole del Presidente federale fanno eco quelle di Gianluca Laliscia, CEO & Chairman di sistemaeventi.it.

“Accogliamo con favore – ha commentato Laliscia, – la decisione assunta dalla FEI sulla scorta di un proficuo lavoro che ha visto impegnate sistemaeventi.it, Italia Endurance Stables & Academy al fianco della FISE e della FEI. Confrontarsi su un’idea che le parti italiane avevano avanzato in pieno lockdown ha prodotto un risultato importante e, soprattutto, rispettoso delle legittime aspirazioni delle singole Nazioni e dei cavalieri. La data del 22 maggio 2021 per lo svolgimento del Longines FEI Endurance World Championship consentirà a tutti i binomi di competere al meglio. Aspettiamo tutti all’ippodromo di PISA – San Rossore”, ha concluso Laliscia.

Equitazione Salto ostacoli, anche gli azzurri tornano in gara 22/06/2020 A 09:24