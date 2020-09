Ottime notizie per l’Italia da Oplagbbeek in Belgio, dove si è conclusa, domenica 27 settembre, la finale del circuito di Coppa delle nazioni giovanile di salto ostacoli.

L’Italia degli Junior ha conquistato il terzo posto nella finalissima. (9) ha guadagnato un posto sul podio della finale chiudendo la gara odierna con 9 penalità, che sommate alle 11 della prima manche di venerdì scorso portano appunto il Team Italia Junior a un totale di 20. Grande soddisfazione, dunque, in casa Italia con la squadra degli Under 18 che chiude la finale alle spalle del Belgio, primo classificato con 9 penalità e della Svizzera, seconda, con 12. Seguono dopo l’Italia al quarto posto la Svezia (23), al quinto la Germania (32) e al sesto la Polonia (39).

Azzurri in trasferta all’estero nel fine settimana

Ha chiuso ai piedi del podio con un totale complessivo di 22 penalità nelle due manches la squadra azzurra Young Rider. Gli azzurri sono partiti subito in quarta con Neri Pieraccini e Arpege de Carles (0), poi sono scesi in campo Gabriele Gasparetto su Kazan vh Nijskenshof (5); Filippo Linari su Romano du Soulaire (31) e il carabiniere Francesco Correddu su Necofix (4). Il team agli ordini del capo equipe Stefano Scaccabarozzi ha chiuso la prova odierna con 9 penalità che sommate alle 13 del primo giro fanno appunto 22. Vittoria per il team di casa (4); seguito dalla Svezia, seconda con 8 (234”28) e dalla Germania, terza con 8 (239”83).