FEI, niente mondiali ed europei di Attachi e Reining.

Annullati gli impegni in Ungheria per i mondiali di attacchi riservati ai giovani cavalli. Stessa sorte per europei giovanili e mondiali senior nel Reining in programma in Svizzera. Ecco la lista dei nuovi centri federali di dressage in Italia.

La Federazione Equestre Internazionale ha comunicato ufficialmente che a causa dell’emergenza Coronavirus sono stati cancellati i prossimi Campionati del Mondo di attacchi riservati ai giovani cavalli. L’appuntamento si sarebbe dovuto svolgere a Mezohegyes in Ungheria dal 10 al 13 settembre.

Lo stato di emergenza ha messo in difficoltà molti paesi del mondo e, in modo diverso, anche gran parte dell’Europa. Sebbene non ci siano ancora delle assolute certezze, alcuni segnali positivi sembrano arrivare dalla Francia, relativamente alla speranza di confermare, invece, i Campionati del Mondo singoli in programma a Pau dal 21 al 26 ottobre prossimo.

Anche il Reining perde due appuntamenti di primaria importanza quest’anno. La FEI ha comunicato, infatti, la cancellazione dei Campionati Europei Junior e Young Riders e dei Campionati del Mondo Senior. I due eventi si sarebbero dovuti svolgere a Givrins in Svizzera dal 14 al 18 luglio 2020.

Tornando nel nostro paese, il sito della FISE ha pubblicato l’elenco dei Centri Federali di Dressage Italia per l’anno in corso. In rosso sono indicati i centri che hanno fatto ingresso nella lista nell’anno 2020, in nero quelli che avevano già acquisito precedentemente la qualifica.

Viene ricordato che per ottenere il titolo di Centro Federale di Dressage Italia occorrono i seguenti requisiti:

– impianti idonei allo svolgimento della disciplina;

– istruttore di 1°,2°,3° livello Dressage o 3° livello Discipline Olimpiche o istruttore 1°/2°/3° livello con specializzazione in Dressage livello M o istruttore 1°/2°/3° livello con specializzazione in Dressage livello D;

– aver tesserato almeno 5 atleti che nell’anno precedente o in quello in corso abbiano partecipato a categorie di Dressage almeno di livello F.

Come riconoscimento della qualifica di Centro Federale di Dressage 2020 viene assegnata una targa, che sarà inviata non appena gli uffici potranno tornare operativi in sede, in base al tipo di istruttore del circolo:

a) Centro Federale Dressage Italia – 1 stella (istruttore di 1° livello)

b) Centro Federale Dressage Italia – 2 Stelle (istruttore di 2° livello)

c) Centro Federale Dressage Italia – 3 Stelle (istruttore di 3° livello Discipline Olimpiche o istruttore di 3° livello Dressage).

Scarica QUI il documento

