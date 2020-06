FEI, sanzione record per un cavaliere degli Emirati

L'atleta Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi è stato sospeso per 20 anni per l'abuso di cavalli e violazione della regola ECM. Il cavaliere, colpevole dell’infortunio di Castlebar Contraband, è stato inoltre multato di CHF 17.500 e condannato a pagare CHF 15.000 per le spese del procedimento. Grande soddisfazione per al FEI

Il Tribunale della FEI ha imposto sanzioni record in un caso di abuso di cavalli da Endurance e in una violazione antidoping in cui il cavallo è stato ferito a morte, condannando l’atleta Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi (Emirati Arabi Uniti) a una sospensione di 20 anni e ad una multa di 17.500 franchi svizzeri . L’atleta è stato inoltre condannato a pagare CHF 15000 per le spese del procedimento.

Il caso riguardava Castlebar Contraband, montato dal cavaliere Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi: il cavallo, durante l’evento, ha subito una frattura aperta all’osso del cannone anteriore destro e per questo è stato abbattuto. Campioni di sangue prelevati dal cavallo post mortem hanno rivelato la presenza della sostanza controllata Xylazine, che viene utilizzata come sedativo, analgesico e miorilassante, ma assolutamente vietata in gara. La sostanza, che viene rapidamente espulsa dal corpo, è nota per essere utilizzata in Endurance per abbassare la frequenza cardiaca. Per questa sostanza non esiste una forma veterinaria valida, l’equivalente equino di un’esenzione per uso terapeutico.

Equitazione Riapertura competizioni a porte chiuse: Conte firma DPCM 11 giugno DA UN' ORA

Il Tribunale FEI ha accettato la spiegazione del veterinario curante che ha eseguito l’eutanasia, secondo cui aveva seguito un protocollo standard che non includeva l’uso della xilazina, confutando l’affermazione del team legale dell’imputato secondo cui la xilazina era stata utilizzata nel processo di eutanasia.

Durante l’udienza, il direttore veterinario FEI, il dott. Göran Åkerström, ha dichiarato che il blocco dei nervi rimuove la “fondamentale funzione protettiva della sensibilità” e aumenta il rischio di lesioni catastrofiche. Ciò è particolarmente rilevante per le fratture dovute all’affaticamento osseo (fratture da stress) in quanto un cavallo non mostrerà alcun segno di dolore, come la zoppia, sotto l’influenza di una sostanza iniettata.

Il rapporto post mortem ha rivelato la comparsa di lesioni multiple in una posizione altamente mirata, in linea con le recenti iniezioni, dimostrando che il cavallo era stato bloccato (desensibilizzato) durante l’allenamento, sia prima che durante la competizione. Questa desensibilizzazione, insieme all’osteoartrosi nell’articolazione fetlock anteriore destra, ha provocato fratture da stress che alla fine hanno causato il danno catastrofico.

Di conseguenza, il Tribunale FEI ha stabilito che l’atleta aveva commesso un abuso di cavalli e che le Regole sulla medicina controllata equina (ECM) erano state violate e ha imposto le sanzioni più forti nella storia della FEI. L’atleta è stato sospeso per 20 anni in totale – 18 anni per l’abuso di cavalli e due anni per la violazione della regola ECM. La sospensione è iniziata dalla data della Decisione, il 3 giugno 2020, e durerà fino al 27 maggio 2040. I risultati dell’atleta e del cavallo durante l’evento sono stati squalificati. L’atleta è stato inoltre multato di CHF 17.500 (10.000 per l’abuso di cavalli e 7.000 per la violazione della regola ECM) ed è stato condannato a pagare CHF 15.000 per le spese del procedimento.

“Questo è davvero un ottimo risultato per il benessere dei cavalli e la lotta contro il doping nello sport equestre”, ha dichiarato il direttore legale della FEI Mikael Rentsch. “Siamo molto felici di vedere una sanzione così forte emanata dal Tribunale FEI e offre un severo avvertimento agli altri che il Tribunale non tollererà i casi di abuso di cavalli”.

Equitazione Ripartenza competizioni sport equestri. Ecco la bozza di protocollo della FISE 05/06/2020 A 06:46