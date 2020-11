Il Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato domenica 25 ottobre per contrastare la nuova evoluzione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, stabilisce fino al 24 novembre 2020 la cessazione di ogni attività fieristica in presenza nel Paese, dopo quella di convegni e congressi. Dal 5 all’8 novembre in programma webinar e contenuti on demand per i 200mila appassionati della community online

Veronafiere ha comunicato l’annullamento anche della 122aedizione di Fieracavalli, prevista a Verona dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre. L’appuntamento di riferimento in Italia con il mondo equestre, quindi, si trasforma: il sito web e i canali social ufficiali diventano il luogo dove la community di Fieracavalli potrà vivere ancora le emozioni della manifestazione. Una parte dei contenuti della fiera fisica saranno così svelati in diretta web e condensati nelle giornate tra il 5 e l’8 novembre. "Longines FEI Jumping World CupTMcompetizioni FISE" dichiara Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.

Il cuore della fiera però continua a battere e lo fa attraverso il proprio sito fieracavalli.it che, dal 5 all’8 novembre, si trasforma in un vero e proprio equestrianhub con contenuti streaming e “on demand” in costante aggiornamento per gli oltre 200mila utenti della community social, appassionati e addetti ai lavori.

Durante la quattro giorni digitale a tema equestre sono in programma sette appuntamenti in d edicati all’approfondimento di tematiche da sempre centrali per la manifestazione come il turismo slow, attraverso un dibattito aperto con istituzioni, responsabili dei cammini e direttori dei Parchi Nazionali, il benessere del cavallo con testimonianze dirette di addestratori etologici e il sociale, grazie ai progetti per il reinserimento dei detenuti, l’arte terapia e gli Interventi Assistiti con il cavallo per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini.

Nella sezione Horse Friendly Arena è inoltre possibile consultare video dimostrativi dove le migliori scuole di addestramento alternano il racconto di segreti, consigli e aneddoti a dimostrazioni pratiche, promuovendo i principi di un addestramento nel segno di una comunicazione con il cavallo “naturale” e non coercitiva. Sempre , tre video-racconti a cura dell’architetto Federica Crestani per dare voce agli artisti –anche di fama internazionale – protagonisti della mostra di arte contemporanea Art&Cavallo e presentare le opere dove hanno saputo valorizzare la figura del cavallo, eletto a vero e proprio “capolavoro della natura”. Infine, sono disponibili una serie di interviste realizzate in collegamento da USA e Canada in esclusiva per Fieracavalli ad attori e registi di rinomate serie TV e di film documentari che parlano di cowboy, rider e appassionanti trekking.

