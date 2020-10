Dopo l’introduzione del nuovo Regolamento Generale, che ha previsto all’art. 33 la figura dei Soci Benemeriti, onorificenza da conferire ai Past President federali e a figure che hanno ottenuto in carriera risultati di notevole importanza, il Consiglio ha deliberato di nominare Soci Benemeriti della Federazione Italiana Sport Equestri: Mauro Checcoli, Cesare Croce e Antonella Dallari per l’incarico ricoperto alla guida della Federazione e Paolo Angioni, Alessandro Argenton, Giuseppe Ravano per la medaglia d’oro a squadre, ottenuta insieme a Mauro Checcoli (nello stesso anno anche Campione olimpico individuale) alle Olimpiadi di Tokyo 1964 e a Federico Euro Roman, Mauro Roman, Anna Casagrande e Marina Sciocchetti per la medaglia d’argento ottenuta alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, edizione dei Giochi che vide Federico Euro Roman ottenere anche l’oro individuale. Non è stato possibile assegnare a Vittorio Orlandi, bronzo a squadre alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 e Past President della Federazione, la carica onorifica in quanto non compatibile con la carica di Presidente del Comitato regionale Lombardia, attualmente ricoperta.