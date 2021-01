l Consiglio Federale dello scorso 19 gennaio ha approvato il programma sportivo per i giovani cavalli da salto ostacoli per la stagione sportiva 2021.

Il programma sportivo per i giovani cavalli da salto di 4, 5, 6 e 7 anni si svilupperà attraverso l’organizzazione di un circuito programmato in quattro tappe e una finale.

Categorie Ambassador: grandi novità per il calendario 2021

Gli obiettivi primari e la programmazione tecnica del circuito sono stati definiti e proposti all’approvazione del Consiglio Federale dalla Commissione Giovani Cavalli, che ha voluto sottolineare l’importanza fondamentale di un iter per cavalli giovani, italiani e stranieri, organizzato e monitorato direttamente dalla Federazione.

Quattro gli appuntamenti di qualifica per la finale che si svolgerà a fine agosto: si partirà da Truccazzano Scuderia Del Leon D’Or dall’ 1 al 4 aprile con il primo Test Event Giovani Cavalli, seguirà il secondo Test Event Giovani Cavalli a Pontedera al Circolo Ippico lo Scoiattolo dal 22 al 25 aprile, per poi proseguire con il terzo appuntamento al Le Siepi di Cervia con il Talent Show Jumping in programma dall’11 al 13 giugno. Il quarto evento si svolgerà, invece, a Busto Arsizio negli impianti dell’Asd Etrea dal 15 al 18 luglio con il secondo Talent Show Jumping.