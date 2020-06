GP Saint Tropez-Grimaud, Bicocchi conquista il terzo posto

Nell’appuntamento francesce il 1° aviere scelto ben figura in sella ad Evita SG Z. Vince la gara Maikel van der Vleuten. Aperte le iscrizioni del Pony Master Show ad Arezzo che si terranno dal 10 al 12 luglio.

Sono ripartiti con il piede giusto gli azzurri impegnati nel primo fine settimana di attività post lockdown a St Tropez-Grimaud.

Il Gran Premio del CSI4* francese (percorso con ostacoli da 1 e 55) ha visto infatti tra i protagonisti 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che con Evita SG Z ha centrato un bel terzo posto con un doppio percorso netto nel tempo in barrage di 26 e 60. Il cavaliere italiano è stato battuto sul filo dei centesimi solo dall’olandese Maikel van der Vleuten, vincitore con Dana Blue (0/0; 26.00) e dal belga Jos Verlooy, secondo classificato con Igor (0/0; 26.57).

In barrage anche il carabiniere Roberto Previtali che ha chiuso anche lui senza errori agli ostacoli (11° posto, 28.76 secondi) in sella a Viceversa de la Roque.

Nel Gran Premio del CSI2* (ostacoli da 1 e 45) il miglior azzurro è stato invece il caporal maggiore Alberto Zorzi che ha portato a termine la gara in nona posizione con Clarina (0/0; 35.13). Giovedì, giornata di apertura del concorso francese, il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni aveva firmato due categorie del CSI4*, una 145 a tempo vinta in sella a Quidich de La Chavee e una 140 a due fasi nella quale si era imposto con Diplomat.

In Italia, nel frattempo, si sono aperte Ie iscrizioni per un appuntamento diventato ormai un must per il mondo del pony. Stiamo parlando del Master Pony che si svolgerà anche quest’anno negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre dal 10 al 12 luglio.

L’evento di interesse federale, oltre a ricoprire un grande momento di sport e aggregazione, sarà utile per ottenere importanti qualifiche per le manifestazioni del mondo pony di questo secondo semestre che, a causa dello stop delle attività nei mesi di marzo, aprile e maggio, si preannuncia denso di grandi appuntamenti.

Ecco le qualifiche che sarà possibile ottenere in occasione del Pony Master Show 2020:

Salto ostacoli

National Pony Show Arena Fise Fieracavalli Verona 2020: dalla categoria 60 cm

Trofeo Master Rider 2020: dalla categoria 40 cm

Club

Tappa di Coppa Italia Club

Pony Games, Presentazione, Gimkane, Piccolo GP, Carosello

Dressage

Categorie ID20/30, E50, E60/80, E200/206

Mounted Games

Trofeo Mounted Games a coppie

Completo

Welcome

