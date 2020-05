Il Salone del Cavallo diventa online

La storica fiera equestre italiana si adegua ai tempi del Covid-19 e passa alla piattaforma web. Sabato 9 maggio il taglio del nastro in streaming con i big di salto ostacoli, dressage, endurance e cutting

Apre poco meno di una settimana (9/12 maggio) quello che molti ormai considerano l’esperimento del secolo: una fiera equestre completamente online, messa in piedi da un team di esperti in questo campo senza muoversi dalla scrivania di casa. Il Salone del Cavallo Online raccoglie, al tempo di Covid-19, l’eredità della famosa fiera italiana con 33 anni di storia, e si trasferisce sul web con un progetto realizzato in meno di un mese dai 14 componenti del team sotto la guida del vulcanico Giancarlo Doardo, storico director di concorsi ed eventi a tema cavallo in tutti i campi dell’equitazione.

La struttura della Fiera, che i Social rilanciano già da qualche settimana anche grazie agli attivissimi, giovani influencer del settore che hanno fatto propria questa nuova idea, è già nota al pubblico; ma ora si conoscono anche i nomi dei moltissimi protagonisti di primo piano che vi prenderanno parte, già tutti visibili sul sito della kermesse virtuale. Nella sezione eventi, più di 30 personalità “informate dei fatti” in Ministeri, Federazioni, Associazioni o nel campo della veterinaria e della ricerca universitaria risponderanno, alcuni in streaming (il calendario delle dirette è già pubblicato) e altri in podcast, alle domande che il pubblico sta in questi giorni ponendo loro postandole su salonedelcavallo.com o su Instagram (@salonedelcavallo): tra questi il Presidente Fise Marco Di Paola, Gabriele Gregolo del Mipaaf, Donatella Loni, veterinario presso la Direzione Generale Sanità Animale del Ministero della Salute, Cesare Croce, past President Fise e ora responsabile del Dipartimento Dressage, il Presidente Fitetrec-Ante Alessandro Silvestri, Roberto Cuoghi e Alessandro Meconi per Irha/Fise reining, Stefania Cappa (avvocato specializzato in Diritto dello Sport e particolarmente legata al mondo equestre) e molti altri.

Come ogni Fiera al mondo, anche Salone del Cavallo Online avrà il suo taglio del nastro, in diretta sabato 9 alle ore 11. Al BAR della Fiera si sono già “riuniti” per incontrare il loro pubblico e i loro fan, tanti protagonisti di tutte le discipline equestri e atleti di livello internazionale. Per esempio Bruno Chimirri, Giulia Martinengo e, dal Belgio, Lucia Vizzini per il salto ostacoli; per il completo Vittoria Pannizzon dall’Inghilterra, Stefano Brecciaroli e Marina Sciocchetti; Daniele Serioli per l’endurance; dagli Usa, Marco Ricotta e in Italia Mirko Midili e Gennaro Lendi per il reining; Pietro Valeri, Martina Annovazzi e Denis Pini per il cutting. Ma potrete trovarvi anche la grande Laura Conz, che in Italia è “il dressage”, Umberto Martuscelli, giornalista e speaker più che noto, voci importanti dell’allevamento italiano, esperienze di scuole di primo piano e altro ancora.

Non mancherà, oltre alle aste, anche lo show equestre: Al Salone del Cavallo c’è sempre stato e ci sarà anche nella versione online, dove Nico Belloni, regista e speaker di alcuni tra i più noti Gala italiani, si cimenta divertito nel coordinare i suoi artisti in diretta dalle proprie scuderie. E così Salone del Cavallo Online presenta, in esclusiva, #iorestoacasa Equestrian Show, il primo spettacolo equestre totalmente su web in diretta sabato 9 e domenica 10 maggio alle 17 e in replica podcast nei giorni successivi. Tutti gli artisti che ne faranno parte sono già presentati su salonedelcavallo.com nella sezione EVENTI>SHOW.

