In particolare, verrà illustrata una nuova iniziativa denominata Virtual Team Dressage, il cui programma è stato deliberato dal Consiglio Federale del 17 novembre scorso. Sulla base di quanto con successo sperimentato con il Dressage nel 2020, consentirà a quanti lo desiderassero di avere la valutazione da parte di una appropriata giuria del Team Dressage preparato per il Saggio delle Scuole 2020, l’evento di interesse federale che ha visto la cancellazione a causa dell’emergenza sanitaria.

È inoltre rivolta alle Scuole Federali che, seppur non avendo programmato la partecipazione al Saggio delle Scuole, avranno il piacere di presentare un team di allievi in questa particolare prova.

Gli scopi dell’iniziativa sono di concretizzare la preparazione svolta per la partecipazione alla Prova di Team Dressage del Saggio delle Scuole; recuperare l’occasione di confronto; mantenere alto l’interesse per questo tipo di istruzione, ritenuto dalla Federazione un ottimo strumento di attività didattica di base; fornire agli Istruttori consigli tecnici per migliorare le prestazioni del Team; creare e pubblicare un data base video, previo consenso degli atleti interessati, a disposizione degli interessati.

La partecipazione prevista è possibile sia come Evento Agonistico Virtuale che come training session. Per l’Evento Agonistico Virtuale sarà stilata una classifica. Le due giornate individuate per i webinar sono lunedì 14 e lunedì 21 dicembre 2020 e riguarderanno gruppi di regioni secondo il seguente calendario.