LGCT, Lars Windhorst entra in società

Il fondatore e presidente del gruppo Tennor ha rilevato il 50% delle quote di Frank McCourt, cofondatore insieme al patron Jan Tops del prestigioso circuito internazionale. Un nuovo socio entra così nell’asset del Longines Global Champions Tour e Global Champions League.

McCourt Global e Tennor Group hanno annunciato l‘accordo tra le parti per l’acquisto del 50% delle quote di Frank McCourt per mano di Lars Windhorst, entrando così nell’asset di Longines Global Champions Tour e GCL

Jan Tops, fondatore e presidente della LGCT e cofondatore di GCL insieme a Frank McCourt, ha dichiarato: “Sono felice di confermare che è stato raggiunto un accordo per la nostra nuova partnership. La nostra attività è in buone condizioni e forte come è sempre stata, nonostante la pandemia, con tutti i proprietari dei team e le altre parti interessate pienamente impegnati. Continueremo a basarci sulla nostra tabella di marcia dell’innovazione e sul successo globale del nostro circuito. Andremo avanti, di certo non indietro. ”

Lars Windhorst, fondatore e presidente del gruppo Tennor, ha dichiarato: “Sono lieto di aver concordato la nuova partnership con Jan e non vedo l’ora di lavorare insieme per sviluppare interessanti opportunità per questa fantastica proprietà sportiva globale”.

Parlando della stagione 2020 di LGCT e GCL e della pandemia di Covid-19, che ha influenzato lo sport a livello globale, Jan Tops ha dichiarato: “Riconosciamo tutti che questo sarà un periodo di costante aggiustamento e adattamento e decideremo molto presto se sarà possibile organizza in modo sicuro alcuni eventi quest’anno tenendo conto delle regole dei governi nazionali o se ricominceremo il prossimo anno. Non vediamo l’ora di un risultato positivo “.

McCourt , che avrebbe aquistato le quote per un valore di 169 milioni di euro, è in un ciclo di vendita di attività, avendo „scaricato“ una delle sue proprietà più preziose in Florida negli ultimi mesi. Continuano le ipotesi, tra l’altro, su una possibile vendita del Marsiglia, Club di Ligue 1, al miliardario saudita Al Waleed bin Talal.

