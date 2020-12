Giunto alla sua settima edizione, il celebre Longines Athina Onassis Horse Show è una delle gare di salto ostacoli più importanti al mondo. Sponsorizzato dalla casa di orologeria svizzera Longines e orchestrato dall’amazzone greca Athina Onassis, questo evento eccezionale è una delle tappe preferite nei calendari degli atleti equestri più conosciuti di questo sport.

Per il settimo anno, il Longines Athina Onassis Horse Show (LAOHS) tornerà sulla famosa spiaggia di Pampelonne di Ramatuelle, dal 27 al 29 maggio 2021. Questo luogo magico è ben noto per la sua bellezza idilliaca, essendo stato a lungo tappa preferita dal jet-set mondiale.

Mescolando glamour e sport di alto livello, l'evento si svolge a pochi passi dal mare, su una spiaggia ombreggiata dai pini. Ogni anno, lstrutture di livello mondiale vengono costruite appositamente per l'occasione, tra cui un'arena principale per le competizioni, un’area warm up, box di cavalli, un villaggio e un'area VIP insieme a ristoranti, bar, negozi e altro ancora.

A partire dal 2018, il Longines Athina Onassis Horse Show si è unito ai ranghi del prestigioso Longines Global Champions Tour. Questo circuito internazionale di salto ostacoli riunisce i migliori cavalieri del mondo per competere nei luoghi più affascinanti per un premio in denaro senza precedenti. Il campionato si estende su tre continenti, coinvolgendo alcune delle più grandi città del mondo, tra cui Parigi, Londra, Madrid, Miami Beach, Shanghai e Roma, e culmina con un evento speciale di fine anno, i Global Champions Playoffs.

Il Longines Athina Onassis Horse Show includerà due diversi livelli di competizione per cavalieri professionisti e amatori per un totale di € 617.000 di montepremi. Sei classi CSI5 * ospiteranno le migliori combinazioni di cavalli e cavalieri del mondo, tutte puntando a punti per la classifica Longines. Tra questi: il Longines Global Champions Grand Prix, con un montepremi di € 300.000, e la competizione a squadre della Global Champions League, dove i migliori corridori di vari paesi competono insieme in eventi a più round ad alto rischio in tutto il mondo.

L'evento offrirà anche una serie di classi CSI1 * dedicate per ai cavalieri amatori, offrendo il privilegio e l'esperienza di competere insieme ai più grandi nomi dello sport nella stessa arena. In totale, il LAOHS ospiterà 120 cavalieri e 230 cavalli in rappresentanza di più di 20 nazioni diverse.

