Longines Global Champions Tour e GCL ripartono nel 2021

Il prestigioso circuito di salto ostacoli dà l’appuntamento al prossimo anno. Il massiccio impatto della pandemia di Covid-19 ha portato alla cancellazione di molte tappe come Miami Beach, Shanghai, Stoccolma e Monaco.

Gli organizzatori di Longines Global Champions Tour e GCL hanno annunciato che la stagione 2020 riprenderà il prossimo anno a causa dell’impatto senza precedenti della pandemia di Covid-19.

In queste circostanze eccezionali, non è possibile mettere in sicurezza il circuito – si legge nella nota stampa – dobbiamo seguire le leggi dei governi nazionali e delle autorità sanitarie pubbliche, che cambiano regolarmente e con breve preavviso, con un impatto notevole sulla pianificazione internazionale. Le restrizioni sui viaggi variano in tutto il mondo, quindi non tutti i cavalieri avranno la libertà di competere. C’è anche il rischio di una seconda ondata a fine anno, in assenza di una cura o di un vaccino, e questo complica ulteriormente la pianificazione logistica.

In questa situazione così compleassa, la decisione responsabile è quella di iniziare una nuova serie di Longines Global Champions Tour e GCL nel 2021.

Jan Tops, presidente di LGCT e GCL, ha dichiarato: “Ringraziamo sinceramente i nostri partner organizzatori di eventi, il nostro Title Partner Longines, i proprietari del team GCL e i nostri partner in tutto il mondo per il loro straordinario supporto e comprensione. Nessuno di noi avrebbe potuto prevedere la portata di questa emergenza globale e la sofferenza che stanno vivendo così tante persone.

La nostra priorità deve continuare ad essere la salute e la sicurezza dei nostri fan, del nostro staff, degli atleti e delle loro squadre e di coloro che vivono nelle location dei nostri eventi. Quindi è con grande rammarico che abbiamo deciso di annullare gli eventi rimanenti quest’anno. Ora dobbiamo tutti mettere insieme per costruire un futuro positivo dopo la pandemia”

Neil Moffitt, proprietario del team di London Knights, che ha vinto il campionato GCL per due anni consecutivi nel 2018 e nel 2019, ha dichiarato: “In quanto proprietario del team e fondatore del GCL, questa è la decisione giusta in quanto è più importante mantenere l’integrità e la qualità della Lega che provare a mettere in scena alcune gare in questo ambiente estremamente impegnativo e incerto. La GCL non è un evento unico, è un campionato prestigioso con fasi a eliminazione diretta come la Champions League in Europa. Non vediamo l’ora di continuare la nostra campagna di successo nelle prossime stagioni. ”

Se consentito dal governo olandese, diversi spettacoli si terranno a porte chiuse entro la fine dell’anno a Valkenswaard, che è una struttura permanente in cui è possibile seguire rigide politiche di sicurezza. Nel frattempo LGCT e GCL stanno intrattenendo i loro fan con spettacoli settimanali di intrattenimento in tutto il mondo.

