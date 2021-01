"Marco Fuste è fatto su misura per il ruolo di direttore di salto alla FEI", ha detto il segretario generale della FEI Sabrina Ibáñez in un comunicato stampa della Federazione. "Ha una preziosa esperienza nel mondo dello sport al di fuori della sfera specialistica dell'equitazione ed è stato coinvolto nel nostro sport da ogni angolazione, come atleta, organizzatore di eventi e chef d’equipe. Ha anche esperienza pratica di governance presso la Federazione Nazionale e a livello internazionale come membro del FEI Jumping Committee. Ha una conoscenza enciclopedica della disciplina del salto ed è rispettato e ammirato da tutti nello sport. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto nella sede centrale a febbraio ".

"Essere nominato direttore della FEI jumping Director è assolutamente il lavoro dei miei sogni", ha commentato Marco Fuste. “I cavalli e gli sport equestri, in particolare il salto ostacoli, fanno parte della mia vita da così tanto tempo e vedo questo nuovo ruolo come l'apice della mia carriera. Il salto è già la più grande disciplina della FEI e, sebbene conosca le sfide coinvolte, vedo anche una grande opportunità per un'ulteriore espansione, in particolare in Sud America, in modo da poter sviluppare lo sport in modo più ampio. Non vedo l'ora di iniziare. "