Domenica 30 agosto, presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre di Arezzo, ha preso il via l’ultima giornata del Talent Show Jumping FISE 2020.

Dopo lo splendido spettacolo della categoria Sport Gold GP h 160 del sabato, che ha visto la vittoria di Riccardo Pisani in sella allo stallone Chaclot, il Talent Show Jumping di Arezzo ha concluso la sua kermesse con la quarta giornata di gare, con le finali del Master Talent Giovani Cavalli FISE. In campo dalla mattina i migliori puledri finalisti, dopo le prime tre giornate, nelle categorie dei 4, 5, 6 e 7 anni.

Il Master Talent Giovani Cavalli FISE 2020 per i soggetti di 4 anni è stato vinto da Marco Marangotto in sella a Marko, un maschio sella italiano che nasce da Domino di San Patrignano e da Ilari di San Patrignano da Nadir di San Patrignano, al secondo posto Franca Zanetti in sella all’italiana Kebelle FZ una figlia del capostipite Kannan per Annabel FZ da Contender, terzo gradino del podio per Alessandro Colombo sulla femmina tedesca Casaluna da Casall per una figlia du Numero Uno.

Il Master Talent Giovani Cavalli FISE 2020 ha visto in campo, nella categoria 5 anni, i migliori 15 cavalli qualificati per la finale. Su tutti ha prevalso Davide Kainich in sella al francese First du Murger da Kannan per una figlia di Quick Star, al secondo posto Paolo Adamo Zuvadelli su Kalvaro un maschio KWPN da Elvaro, terza posizione finale per Nico Lupino su Midnight Cream A.M. sella italiano da Contendro per una madre da Burggraaf. Cinquanta in totale i soggetti di 5 anni che hanno partecipato alle finali Master Talent ad Arezzo.

Il Master Talent Giovani Cavalli FISE2020 nella categoria 6 anni è stato caratterizzato da un podio tutto italiano. Il vincitore su tutti il Caporal Maggiore Guido Franchi in sella a Esmeralda del Colle una femmina Sella Francese da Diamant De Semilly per Cetra da Cassini II allevata dalla toscana Silvia Baroncelli, al secondo posto Bruno Chimirrii n sella a Lady Casall della Verdina una femmina Sella Italiano da Casall per una madre da Quinar, allevata in Calabria, terzo gradino del podio per Antonio Campanelli in sella a Diamante degli Assi da Diamant De Semilly allevata nel Lazio da Domenico Merlani.

Il vincitore del Master Talent Giovani Cavalli FISE 2020 nella categoria 7 anni è stato Paolo Paini in sella al KWPN Ilamine De Thurin da Dakar VDL per una madre da Jalisco B, secondo gradino del podio per Giovanni Consorti in sella ad Ironmaster VDL da Arezzo VDL per una madre da Emilio, terzo posto per Graziano Tazzi in sella a Mash Ipei, femmina Sella Italiano da Contendro per una figlia di Baldini allevata in Toscana dalla signora Lisa Ravà.

La giornata si è conclusa con le premiazioni dei primi dieci classificati di tutte le categorie (4, 5,6 e 7 anni) secondo il protocollo anti Covid 19 prescritto dalla FISE.

