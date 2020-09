È Piergiorgio Bucci in sella a Casago il Campione Italiano 2020 di salto ostacoli. Il cavaliere abruzzese, nato a L’Aquila (45 anni), ma ormai da diversi anni residente al confine tra Olanda e Belgio dove ha la sua scuderia, conquista così il suo secondo titolo tricolore in carriera, dopo quello ottenuto nel 2008.

Il Campionato Italiano Safe Riding si è concluso sabato 12 settembre nei funzionali impianti dell’Associazione Sportiva Etrea di Busto Arsizio (Va) e ha visto, per il solo Campionato Assoluto, quarantatré dei migliori binomi del momento sfidarsi per un posto sul podio, sui tracciati disegnati da Elio Travagliati. Bucci, tesserato per il Riding Club Pentagon, ha concluso l’ultima prova di oggi, una gara a due percorsi, con un errore nel primo giro e un percorso netto nel secondo, prestazione che gli ha consentito di raggiungere la vetta della classifica finale con 7.21 penalità complessive nelle due prove. Un successo che Bucci divide con Casago, stallone Holsteiner di appena nove anni, che ha già dato dimostrazione di possedere grandi qualità.

Combattutissima fino all’ultima barriera la lotta per un posto sul podio. L’argento del Campionato Italiano va al collo di un’amazzone, quello dell’emiliana Francesca Ciriesi. Entrata in campo da leader della classifica provvisoria dopo la prima prova di ieri, in sella a Cape Coral, ha chiuso le due prove odierne con un errore nel primo e uno nel secondo. Con questa prestazione l’amazzone, tesserata in Toscana per il Centro Ippico Campalto, è dunque scivolata di una posizione, conquistando comunque un meritato posto sul secondo gradino del podio con un totale di 8 penalità.