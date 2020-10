Sul terreno di gara del Roma Polo Club, che nonostante la inclemenza del meteo ha retto bene le due partite disputate per l’assegnazione delle medaglie, il polo team toscano, capitanato da Giorgio Cosentino e composto da Eduardo Menedez Junior, Ignacio Brunetti e TomasAstelarra, ha avuto la meglio sul polo team Battistoni-Castelluccia.

E’ stata, come previsto, una partita molto combattuta chiusa con un goal di differenza (8 a 7) e gioco che non ha mai perso velocità e ingaggio da parte delle squadre.