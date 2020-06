Riapertura competizioni a porte chiuse: Conte firma DPCM 11 giugno

Si torna a gareggiare in Italia: riprendono le gare a porte chiuse e con applicazione dei protocolli delle Federazioni. Per Polo e Horseball si dovrà aspettare il 25 giugno.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM (dell’11 giugno), che riapre alle competizioni.

Dalla giornata di venerdì 12 giugno, dunque, via libera alle competizioni che riguardano anche tutte le discipline degli sport equestri (per Polo e Horseball bisognerà attendere il 25 giugno), ma che dovranno essere svolte, almeno per il momento, a porte chiuse e con l’osservanza del “Protocollo per l’organizzazione delle manifestazioni degli sport equestri” già divulgato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (consulta QUI).

Equitazione FEI, sanzione record per un cavaliere degli Emirati DA UN' ORA

Dal prossimo 25 giugno, come annunciato, riavvio anche per i cosiddetti “sport di contatto”.

In calce a questa notizia è possibile consultare il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno (Consulta QUI il DPCM dell’11 giugno 2020).

Il Premier Giuseppe Conte aveva recentemente annunciato l’emanazione del nuovo DPCM che apre agli eventi sportivi.

La Federazione Italiana Sport Equestri, nell’attesa, non era rimasta a guardare, ma proprio per farsi trovare pronta ha definito il “Protocollo attuativo per l’organizzazione delle manifestazioni” che ricadono sotto la propria egida.

Il Protocollo è stato redatto mercoledì 10 giugno sulla base delle normative vigenti e potrà essere aggiornato con eventuali norme o disposizioni successive. In esso sono contenute tutte le linee guida che riguardano gli eventi approvati dalla Federazione e le indicazioni volte al contenimento del contagio da Covid-19.

È possibile consultare il Protocollo a questo LINK.

Equitazione Ripartenza competizioni sport equestri. Ecco la bozza di protocollo della FISE 05/06/2020 A 06:46