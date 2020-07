Salto ostacoli e completo, gli appuntamenti degli azzurri

De Luca, Zorzi, Gaudiano e Previtali saranno ancora protagonisti a St. Tropez-Grimaud. A Strzegom Susanna Bordone e Simone Sordi parteciperanno al CCI3* e 2*. Aperte le iscrizioni al Pony Master Show ad Arezzo.

Prosegue l’attività all’estero degli azzurri del salto ostacoli impegnati, in questo primo fine settimana di luglio, in Francia, Belgio e Germania.

Nel CSI4*/2* di St. Tropez-Grimaud sono attesi il 1° aviere Lorenzo De Luca, l’appuntato Emanuele Gaudiano e il caporal maggiore Alberto Zorzi ai quali si aggiunge, ma solo nel due stelle, il carabiniere Roberto Previtali. A rappresentare i colori italiani nel CSI2* di Lier, in Belgio, saranno invece Antonio Alfonso, l’aviere Giampiero Garofalo, Lucia Le Jeune Vizzini e Filippo Tabarini mentre a completare il gruppo di azzurri in gara all’estero, in Germania nel CSI2* di Luhmühlen al via ci sarà Emanuele Camilli.

Equitazione Gaudiano sul podio a St Tropez-Grimaud 30/06/2020 A 08:00

Altri due azzurri saranno in gara all’estero, e per la precisione nell’internazionale di Strzegom (Pol), nel fine settimana per la disciplina del concorso completo. L’appuntato Susanna Bordone sarà al via del CCI3*-S con ben due cavalli: Walvis Bay e Emerald Jonny. L’amazzone azzurra risulta anche tra i partenti del concomitante CCI2*-S questa volta in versione Innwah’s Miracle. Insieme a lei nella stessa gara anche Simone Sordi, che monterà Chocolat de Ligniere.

In Italia, invece, la Federazione Italiana Sport Equestri comunica che è disponibile on line la time table provvisoria del Pony Master Show, in programma ad Arezzo dal 10 al 12 luglio prossimo. Si rammenta che per quanto riguarda Mounted Games è stato variato il protocollo, disponibile QUI

Inoltre si specifica che tutti i partecipanti alle categorie Mounted Games avranno accesso alle finali A B C D E… in funzione dei punti maturati nelle due sessioni di qualifica. Per la categoria esordienti la formula resterà invariata su 3 sessioni somma punti. Per quanto riguarda l’area campeggio è possibile sostare con camper, roulotte e tende , rispettando le regole di distanziamento sociale anti Covid-19 e previa prenotazione al Comitato Organizzatore.

Come da norme di legge fratelli e sorelle minori possono essere ammessi alla manifestazione per necessità. Scarica QUI la time table.

Equitazione Endurance: a San Rossore i Campionati del Mondo 2021 25/06/2020 A 07:34