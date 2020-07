Talent Show Jumping Cervia, iscrizioni al via

L’evento di interesse federale è in programma dal 6 al 9 agosto prossimo negli impianti de Le Siepi: c’è tempo fino a mercoledì per le iscrizioni. Ecco tutti i dettagli

In considerazione dell’elevato numero di richieste di partecipazione alla seconda tappa del Talent Show Jumpin in programma negli impianti de Le Siepi di Cervia dal 6 al 9 agosto e al fine delle necessità di rispettare le misure restrittive ancora in vigore per la partecipazione alle manifestazioni sportive, il Comitato Organizzatore del concorso ha concordato con la Federazione di richiedere cortesemente a tutti gli iscritti, di verificare le proprie iscrizioni entro mercoledì 29 luglio p.v.

Entro tale data dovranno essere comunicati gli eventuali ritiri, al fine di consentire la migliore organizzazione e pianificazione delle gare nel rispetto delle disposizioni governative e del benessere dei partecipanti.

Si ricorda che il mancato ritiro entro il termine di mercoledì 29 luglio comporta da parte del cavaliere l’impegno alla partecipazione e pertanto, qualora lo stesso dovesse ritirare le iscrizioni successivamente alla data di conferma, dovrà corrispondere al Comitato Organizzatore il 75% della quota di iscrizione, come previsto dal vigente regolamento.

La Federazione invita a verificare i criteri di partecipazione riportati nel regolamento della manifestazione ed in particolare:

“NUMERO MASSIMO CAVALLI PER CAVALIERE

SPORT: massimo 3 cavalli – massimo 1 cavallo a categoria

YOUTH RIDER: massimo 2 cavalli – massimo 1 cavallo a categoria

GENTLEMAN RIDER: massimo 2 cavalli – massimo 1 cavallo a categoria

AMBASSADOR: massimo 2 cavalli – senza limite a categoria

Nota: Un cavaliere children, junior, young rider può montare un massimo di due cavalli (Distribuiti indifferentemente tra le categorie Youth, quelle Gentleman e quelle Sport), potrà montarne tre soltanto nel caso in cui partecipi con tutti i suoi cavalli esclusivamente nel comparto delle gare sport, in quel caso equiparandosi interamente alle prerogative di un cavaliere Senior. Un’iscrizione errata e non rettificata nei termini della conferma, comporterà il pagamento del 75% della quota di iscrizione”.

