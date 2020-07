Talent Show Jumping e Circuito Classico MIPAAF a Busto Arsizio

Appuntamento dal 23 al 26 luglio negli impianti della A.S. Etrea. Giovani Cavalli sotto i riflettori per tutto il weekend. All’Horses Riviera Resort doppietta azzurra con la vittoria in Gran Premio di Filippo Marco Bologni, seguito dal 1° aviere scelto Emilio Bicocchi. Il campione olimpico Guerdat in terza posizione.

Dal 23 al 26 luglio sono previste in calendario, presso gli impianti della A.S. Etrea di Busto Arsizio la tappa Talent Show Jumping e quella del Circuito Classico MIPAAF. La Federazione Italiana Sport Equestri informa che, oltre alle categorie “di visione” per i binomi del settore giovanile, anche le gare a squadre Youth Talent e Youth Future saranno attenzionate dai Selezionatori Federali presenti all’evento.

Per quanto riguarda le iscrizioni al Circuito Classico MIPAAF si rammenta che, secondo quanto previsto dal regolamento, potranno essere accettate ulteriori iscrizioni di cavalli in esubero rispetto ai 150 garantiti qualora vi siano posti disponibili fino a raggiungimento del numero massimo consentito di 600 cavalli, e altresì potranno essere accettati un quarto e un quinto cavallo di cavalieri già iscritti al concorso con tre cavalli nel segmento Sport. Sarà pertanto consentita la partecipazione dei suddetti cavalieri con due cavalli nelle categorie Senior Gold e/o Senior Silver ma non nella categoria Senior Bronze Il cui limite resta ad un cavallo.

Tale possibilità di accesso con due cavalli alle categorie Silver e Gold sarà consentita anche a tutti gli altri cavalieri iscritti al comparto Sport con più di un cavallo.

Doppietta azzurra nel Gran Premio del CSI2* dell’Horses Riviera Resort disputato a San Giovanni in Marignano. A vincere è stato il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni in sella a Quidich de La Chavee che si è aggiudicato la gara con un barrage velocissimo chiuso nel tempo di 32.42 secondi.

Bologni ha preceduto il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che con Evita SG Z ha fermato il cronometro su 33.21 secondi guadagnando così la seconda posizione.

Terzo posto, infine, per lo svizzero Steve Guerdat con Albfuehren’s Maddox (0/0; 33.25).

Nel Gran Premio dell’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore, migliore degli azzurri è stato invece Roberto Arioldi, terzo in classifica con Chiclone (0/0; 35.29). La vittoria è andata al tedesco Hans-Dieter Dreher con Berlinda (0/0; 34.69).

