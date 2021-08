Risalgono gli azzurri nella classifica individuale, e quindi anche l’Italia nella graduatoria a squadre dopo la prova di cross country valida per il concorso completo individuale ed a squadre delle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia, ieri 15ma ed ultima dopo il dressage, si comporta bene e risale fino al settimo posto con 132.80 penalità complessive.

Nella classifica individuale tutte molto vicine le tre azzurre: la migliore è Vittoria Panizzon su Super Cillious, che al termine della prova odierna accusa 3.60 penalità, per un totale di 42.20, che la fanno risalire dal 52° al 25° posto. Poco distante Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers, che accumula oggi 11.00 penalità, per totali 44.90, che valgono la risalita dal 36° al 28° posto individuale.

Subito dietro Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, che risale dal 58° al 29° posto avendo pagato al termine della prova appena 2.80 penalità, per complessive 45.70. Va ricordato infine, che per l’Italia è presente, quale riserva per la gara a squadre, anche Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno.

Domani sarà la volta per i 48 binomi ancora in gara della prova di salto ostacoli, valida sia come qualifica per l’ultimo atto della gara individuale sia come ultima prova per la classifica a squadre. A seguire la prova di salto ostacoli per determinare la classifica individuale finale.

