Vittoria Panizzon su Super Cillious ha chiuso al 16° posto la prima sessione di dressage valida per il concorso completo individuale ed a squadre delle Olimpiadi di Tokyo: sono scesi sul rettangolo i primi 21 binomi dei 63 in gara e l’azzurra ha pagato al termine della prova 38.60 penalità.

L’Italia è così momentaneamente 13ma nella graduatoria a squadre: nella tarda mattinata italiana, nel corso della seconda sessione, sarà in gara Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers, infine domani notte, nell’ultima sessione di dressage scenderà sul rettangolo Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau.

Tokyo 2020 Isabell Werth regina senza limiti: altro oro e altro record IERI A 16:35

Al termine della terza sessione si avrà la classifica completa dopo la prima prova di dressage sia per la gara individuale che per quella a squadre. Va ricordato infine, che per l’Italia è presente, quale riserva per la gara a squadre, anche Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 GBR TOWNEND Oliver T BALLAGHMOR CLASS 23.60

2 CHN HUA TIAN Alex T DON GENIRO 23.90

3 GER KRAJEWSKI Julia T AMANDE DE B’NEVILLE 25.20

4 JPN TOMOTO Kazuma T VINCI DE LA VIGNE 25.90

5 SUI VOGG Felix T COLERO 26.70

6 SWE VIKLUND Therese T VISCERA 28.10

7 FRA SIX Christopher T TOTEM DE BRECEY 29.60

8 NZL PRICE Jonelle T GROVINE DE REVE 30.70

9 BLR ZELENKO Alexandre CARLO GRANDE JR. 31.00

10 BRA TOSI Marcelo T GLENFLY 31.50

11 AUS ROSE Shane T VIRGIL 31.70

12 USA PAYNE Doug T VANDIVER 33.00

13 CZE PRIHODA JR Miloslav FERREOLUS LAT 33.80

14 IRL WATSON Sam T FLAMENCO 34.30

15 CAN LOACH Colleen QORRY BLUE D’ARGOUGES 35.60

16 ITA PANIZZON Vittoria T SUPER CILLIOUS 38.60

17 PUR BILLYS Lauren CASTLE LARCHFIELD PURDY 39.90

18 POL PAWLAK Joanna T FANTASTIC FRIEDA 40.50

19 THA CHAVATANONT Arinadtha T BOLEYBAWN PRINCE 42.40

20 HKG HO Thomas Heffernan TAYBERRY 46.70

21 ESP GAVINO GONZALEZ Francisco SOURCE DE LA FAYE 47.70

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Gran Bretagna 23.60

2 Cina 23.90

3 Germania 25.20

4 Giappone 26.10

5 Svizzera 26.70

6 Svezia 28.10

7 Francia 29.60

8 Nuova Zelanda 30.70

9 Brasile 31.50

10 Australia 31.70

11 USA 32.90

12 Irlanda 34.30



13 Italia 38.70

14 Polonia 40.50

15 Thailandia 42.40

Tokyo 2020 Equitazione, Jamie Kermond positivo alla cocaina 21/07/2021 A 06:28