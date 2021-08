Lo sport equestre ha vissuto una vera tragedia durante questi Giochi Olimpici di Tokyo. Domenica mattina, il cavallo Jet Set, montato dallo svizzero Robin Godel, è stato soppresso dai servizi veterinari locali dopo aver riportato un grave infortunio, a seguito di una caduta durante il percorso di cross, durante l'evento a squadre.

Secondo l'International Equestrian Federation (FEI), che ha dato la notizia tramite comunicato stampa, Jet Set ha subito una bruttissima caduta proprio alla fine del percorso di Sea Forest Cross Country, sul 2° ostacolo, Mount Fuji Water.

Mentre Godel è riuscito ad alzarsi senza essere ferito, non è stato così per il suo cavallo, che è stato immediatamente curato dai servizi veterinari. Addormentato e portato in una clinica veterinaria, al cavallo è stata diagnosticata una "rottura irreparabile del legamento dell'arto inferiore destro, appena sopra lo zoccolo".

La decisione di sopprimere l'animale è stata presa insieme ai suoi proprietari, così come Robin Godel. La FEI ha anche annunciato che sarà eseguita un'autopsia per conformarsi al Regolamento Veterinario FEI.

"A causa della gravità della lesione e del dolore che ha causato, il cavallo ha dovuto subire l'eutanasia poco dopo", da parte sua, si legge nel comunicato del Comitato olimpico svizzero.

