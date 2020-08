Turchetto vince il GP di Budapest

Parla italiano il Gran Premio della tappa di Coppa del Mondo di Budapest in Ungheria. Ad apporre la firma sulla prova più importante del concorso è stato il nostro Roberto Turchetto.

In sella a My Cool Passion il cavaliere azzurro ha chiuso la sua gara, una prova mista con 56 binomi alla partenza, senza errori e con il veloce tempo di 30”40 al barrage.

Turchetto ha strappato di mano la vittoria alla velocissima amazzone britannica Laura Renwick che in sella a Dublin V ha tagliato il traguardo in 30”71 anche lei senza errori e ottenuto la piazza d’onore. Terzo è l’elvetico Arthur Gustavo da Silva su Inonstop Van t Voorhof (0/0; 31”68).

A Praga, in occasione dello CSIO3* della Repubblica Ceca, il miglior risultato in Gran Premio è stato del Carabiniere Filippo Bologni, una prova a due manche con 60 binomi al via..