Il Rally di Roma Capitale, terzo round del Campionato Europeo Rally FIA 2021 (23-25 luglio), è stato presentato ai media durante una conferenza stampa nella sede dell'ACI. Qui ci sono 10 punti da prendere in considerazione.

1: Castel Sant'Angelo di Roma (nella foto) ospita la cerimonia di partenza della nona edizione del Rally di Roma Capitale dalle 19;00 del 23 luglio.



2: Segue la tradizionale sfilata attraverso Roma, coi concorrenti che passano davanti a diversi punti di riferimento, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali e il Vittoriano.



3: La nuovissima superspeciale intorno alle Terme di Caracalla è la prima dalle 20;00 e promette di essere uno spettacolo emozionante.



4: Gli equipaggi tornano poi alla base dell'evento a Fiuggi, a sud-est di Roma, per due giorni di azione su asfalto il 24 e 25 luglio nei comuni di Cave, Fumone, Arsoli, Arpino, Santopadre, Rocca Santo Stefano, Cervara di Roma, Collepardo, Ceprano, Capranica Prenestina, Bellegra, Rocca di Cave, Trevi nel Lazio e Guarcino.



5: Fiuggi ospita l'arrivo nel pomeriggio di domenica 25 luglio.



6: Nell'ambito dell'impegno ambientale dell'evento, l'organizzatore Motorsport Italia sta utilizzando solo veicoli ibridi o elettrici e ha stabilito punti di smaltimento dei rifiuti a Fiuggi. I tratti di collegamento tra le tappe sono il più corti possibile per ridurre le emissioni di carbonio.



7: Con l'evento che si svolge a porte chiuse in linea con le restrizioni derivanti dalla pandemia globale, ci sarà una grande copertura streaming, con dettagli che dovrebbero essere annunciati presto.



8: Gli organizzatori hanno attirato un record di auto Rally2 con maggiori dettagli forniti il 15 luglio, quando l'elenco ufficiale delle iscrizioni sarà pubblicato.



9: L'organizzatore dell'evento Max Rendina sta già guardando al 10° anniversario del Rally di Roma Capitale nel 2022, quando spera che gli spettatori possano tornare.



10: Il presidente della FIA Jean Todt ha consegnato uno speciale messaggio video in vista dell'evento, che fa parte della famiglia del FIA European Rally Championship dal 2017.

ERC ERC2: la coppia Suzuki si prepara per Roma con un buon test UN' ORA FA

ERC ERC3 Junior: finalmente Roma con asfalto per Laszlo UN' ORA FA