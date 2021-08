Ekaterina Stratieva si appresta a correre il suo 12° Barum Czech Rally Zlín, arrivato alla 50a edizione.

La Campionessa del FIA European Rally Championship Ladies’ Trophy 2019 ha ricevuto le chiavi della città ceca nel 2018 alla sua decima partecipazione.



Oltre a correre nel 2019, la bulgara non mancherà nemmeno nel 2021 ad una gara che ama particolarmente.



"Questo evento mi dà il potere di credere che si può sognare e un giorno i sogni si avverano. Non importa quanto tempo aspetti e sogni per questo. Questo rally ha una storia molto grande, una qualità molto alta e un'organizzazione al top. Ogni anno ci sono tante partecipazioni e la maggior parte di loro sono al massimo livello. È come la gara-madre del motorsport e sono orgoglioso di avere la possibilità di farne parte così tante volte!"



"Quando il sindaco mi ha dato le chiavi della città e mi ha reso cittadina onoraria di Zlín dopo la mia decima partecipazione è stato un momento molto importante nella mia vita. Quello in cui il mio sogno diventa realtà. Il Barum Rally è stato uno dei miei primi grandi eventi internazionali e dopo il traguardo ho detto alla mia famiglia che non so cosa farò fra 10 anni ma voglio essere di nuovo qui. E anno dopo anno ho visto come mi avvicino a questo momento".



"L'ottava volta era quasi impossibile perché avevo problemi di salute e in questo momento ho visto che il mio sogno non era possibile. Ma il mio amico Georgi [Avramov] ha deciso di aiutarmi e mi ha detto, 'andiamo lì insieme, voglio essere il tuo co-pilota. Solo per noi e per essere più vicini al tuo sogno". E così abbiamo fatto otto, nove e dieci rally, alla fine. Dopo Petr Linhart [del team organizzatore dell'evento] mi ha spinto per essere all'11° e ora siamo sulla strada per intraprendere il 12°. Amo questo posto! L'organizzazione e le tappe sono così belle e difficili! Amo tutte le persone presenti sulle PS".



Dei suoi obiettivi per il rally di questa settimana, la concorrente dell'ERC3 ha detto: "Essere al massimo della concentrazione e della forza, intelligente e con una buona strategia. So molto bene che siamo con auto di vecchia generazione - gli altri hanno il turbo e questo dà loro oltre il 15 per cento di potenza in più, ma darò il mio meglio. Preferisco forse la pioggia, mi rende più concentrata e in momenti come questo aiuta di più l'esperienza che la potenza della macchina".

