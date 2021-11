Uno dei piloti che faceva parte del team junior di Carlos Sainz negli anni '90 è tornato in azione nel FIA European Rally Championship dopo 20 anni di sosta.

Zósimo Hernández è in lizza per l'ERC3 al Rally Islas Canarias con una Peugeot 208 Rally4 che non ha mai usato prima. Attualmente è nono in classe.



“Per la prima volta guido questa macchina, gestita dal team di Emma Falcón, ma sono molto contento e possiamo migliorare”, ha detto il pilota di El Hierro, l'isola più ipccola delle Canarie con 7000 abitanti.



L'ultima sua gara nell'ERC risale al 2001.

