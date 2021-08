Mancano 20 giorni al Barum Czech Rally Zlín che ospiterà il quarto round del Campionato Europeo Rally FIA 2021 dal 27 al 29 agosto. Ecco 20 fatti.

1: L'ascesa di Zlín da piccola città a grande città è attribuita a Tomáš Bat'a, che vi fondò una fabbrica di scarpe nel 1894.



2: Il suo vecchio ufficio - situato in un ascensore mobile - è conservato nell'edificio 21 della Regione, che ospita la sede del Barum Czech Rally Zlín.



3: Oggi affermata come una vivace città universitaria nella Moravia sud-orientale, Zlín si trova a 300 chilometri dalla capitale ceca Praga e a 220 chilometri dalla capitale austriaca Vienna.



4: Zlín è stata ribattezzata Gottwaldov dal 1949 al 1990 in onore del primo presidente comunista ceco, Klement Gottwald.



5: La gigantesca fabbrica di pneumatici e il centro di distribuzione di Continental Barum nella vicina Otrokovice ospitano il parco assistenza permanente del rally.



6: Il Barum Czech Rally Zlín ha corso per la prima volta nel 1971 e compie 50 anni in questa stagione.



7: Jan Halmažna ha conquistato la prima vittoria con una ŠKODA 1100 MB.



8: Alla guida di una Porsche 911, Wolfgang Hauck è stato il primo pilota estero a vincere il Barum Czech Rally Zlín, impresa compiuta nel 1974



9: L'idolo locale Jan Kopecký è imbattuto al Barum Czech Rally Zlín dal 2015.



10: La stella motorizzata Škoda detiene anche il record di vittorie a Zlín con otto successi internazionali all'evento e nove in totale.



11: Il Barum Czech Rally Zlín è sempre stato presente nel roster dell'ERC da quando il campionato è stato rivisto nel 2004. La prima edizione ERC risale al 1984.



12: Per sei stagioni, dal 2007-2012, l'evento è stato una tappa dell'Intercontinental Rally Challenge.



13: Due anni prima, una superspeciale per le strade di Zlín è stata aggiunta all'itinerario, con la prova del venerdì sera che si è rivelata molto popolare tra i fan.



14: Leo Pavlík, una volta vincitore a Zlín, torna quest'anno come allenatore di Daniel Polášek, debuttante nell'ERC3 Junior.



15: Ekaterina Stratieva ha ricevuto le chiavi della città di Zlín dopo la sua decima partecipazione nel 2018.



16: Erik Cais, giovane del FIA European Rally Championship e membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, non è solo un residente di Zlín ma un ambasciatore ufficiale dell'evento.



17: Roman Kresta, pilota e capo della sua squadra, ha ottenuto una tripletta di vittorie a Zlín, mentre suo cognato Tomáš Kostka è salito tre volte sul podio.



18: Filip Mareš ha vinto il titolo ERC1 Junior nell'evento del 2019 dopo aver battuto Chris Ingram per 0"3 secondi in un finale emozionante per assicurarsi un premio di 100.000 euro per la progressione della carriera.



19: Due anni prima Marijan Griebel ha lasciato Zlín come campione inaugurale ERC1 Junior.



20: Hyundai Motorsport ha inviato la sua stella del campionato del mondo Dani Sordo all'evento nel 2018. Si è piazzato terzo assoluto su Hyundai i20 R5.

