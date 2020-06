4 gare per Landa in ERC Junior

-

Nikolai Landa aggiornerà la sua Fiesta Rally4 gommata Pirelli per il debutto nel FIA ERC3 Junior Championship quest'anno.

Il 21enne è stato ospite di ERC The Stage, il programma internet lanciato dal promoter Eurosport Events e in onda il mercoledì.



"Era veuto il momento di fare un salto di qualità e l'ERC è perfetto - dice l'austriaco - I rally sono bellissimi, i posti fantastici, i fan stupendi e adoro tutto questo".



Riguardo il suo 2020, Landa ha aggiunto: “Sarà una competizione molto difficile perché i piloti sono forti, durante il lockdown mi sono tenuto in forma allenandomi fisicamente e col simulatore il più possibile per non perdere contatto con le gare".

