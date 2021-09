Saranno 13 le Prove Speciali del 55th Azores Rallye, per un totale di 201,74km che i piloti del FIA European Rally Championship dovranno affrontare: ecco i dettagli del percorso.

Giovedì 16 settembre: Dopo il completamento delle ricognizioni di giovedì mattina, l'attenzione passa velocemente alle prove libere dalle 13;00 ora locale (CET -2) e poi sulla Qualifying Stage dalle 15;18 quando i piloti prioritari ERC saranno in azione sulla "Lagoa" di 3,12 chilometri a est di Ponta Delgada.



Venerdì 17 settembre: il giro mattutino porta gli equipaggi all'estremo est di São Miguel per la Tronqueira, nella giungla, poi nella prova più lunga del rally, Graminhais, che misura 24,03 chilometri. C'è una sola visita alla Lagoa de São Brás durante il viaggio di ritorno a metà tappa a Ponta Delgada. Poi si ritorna sulla Graminhais e sulla Tronqueira nel pomeriggio con la superspeciale a due a due del Grupo Marques a nord di Ponta Delgada che completa il primo giorno, per un totale di 111,90 chilometri di gara.



Sabato 18 settembre: la tappa decisiva di sabato si sviluppa su una distanza cronometrata di 89,84 chilometri e inizia con un viaggio a nord di Ponta Delgada a Coroa da Mata seguito dallo spostamento ad ovest per la Feteiras, prima della Sete Cidades numero uno. C'è poi un ritorno sulla superspeciale Grupo Marques prima del servizio nella capitale, Ponta Delgada. Coroa da Mata e Feteiras sono ripetute nel pomeriggio con la replica della Sete Cidades che deciderà l'esito del 55° Rally delle Azzorre dalle 15;53 ora locale in diretta su Facebook e YouTube.



CliccateQUIper vedere l'itinerario.

ERC L’Azores Rally in mostra nel centro commerciale 6 ORE FA

ERC Solans si allena online per le Azzorre 18 ORE FA