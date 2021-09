Il 55th Azores Rallye, quinto round del FIA European Rally Championship andrà in diretta in diversi orari.

Oltre alle immagini dall'elicottero, Julian Porter e Chris Rawes vi racconteranno su Facebook e YouTube tutte le azioni.



SS2: Tronqueira 1 (21,89 km) dalle 10h21 CET -2, venerdì 17 settembre su Facebook, YouTube



SS5: Tronqueira 2 (21,89 km) da 15h35 CET -2, venerdì 17 settembre su Facebook, YouTube



SS9: Sete Cidades 1 (24,01 km) da 10h54 CET -2, sabato 18 settembre su Facebook, YouTube



SS10: Sete Cidades 2 (24,01 km) da 15h53 CET -2, sabato 18 settembre su Facebook, YouTube



I momenti salienti della prima tappa: Eurosport, 22h30 CET, venerdì 17 settembre (controllare gli orari locali per i dettagli)



La seconda tappa: Eurosport, 24h00 CET, sabato 18 settembre (controlla la programmazione locale per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 22h40 CET, martedì 21 settembre (controllare la programmazione locale per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l’App ufficiale dell’ERC



Social media: Segui l’ERC su Facebook, Instagram, Twitter

