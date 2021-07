Saranno 63 gli equipapggi che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale, prossimo round del FIA European Rally Championship.

34 saranno in azione con le rispettive Rally2, mentre in ERC Junior ed ERC3 Junior vedremo all'opera 12 piloti. In ERC2 le presenze sono 8, inclusi i due concorrenti dell'Abarth Rally Cup, con 5 del Clio Trophy by Toksport WRT che si aggiungono ai 18 dell'ERC3.L'organizzatore Motorsport Italia ha attirato altri 36 partecipanti del CIR, dunque il totale è di 99 registrazioni.Il Rally di Roma Capitale si svolgerà il 23-25 luglio come terzo round dell'ERC e quinto del Campionato Italiano Rally. Cliccate qui per vedere l'elenco iscritti.