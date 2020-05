-

Alle 19;00 di venerdì e sabato, Eurosport manderà in onda le repliche di ERC All Access sui migliori eventi della stagione 2019, in particolare quelli decisi all'ultimissimo metro.

Ecco il programma delle serate ERC su Eurosport:



Habaj vince di un soffio alle Azzorre, Lukyanuk finisce K.O.



López batte Ingram al Rally Islas Canarias, i piloti ERC1 Junior protagonisti



Primo successo di Solberg nell'ERC col dominio al Rally Liepāja



Mareš è Campione ERC1 Junior per 0"3, Llarena si impone in ERC3 Junior in un grande Barum Czech Rally Zlín



Al-Attyiah allunga il proprio record al Cyprus Rally, Alonso Campione ERC2



Ingram è Campione ERC al Rally Hungary, Lukyunak battuto



Nucita vince l'Abarth Rally Cup



Saintéloc Junior Team, il titolo squadre del FIA European Rally Championship arriva in Ungheria



Il programma:

Venerdì 1 maggio (Eurosport 2): 19;00-22;00

Sabato 2 maggio (Eurosport 2): 19;00-22;00

ERC #RaceAgainstCovid: Del Barrio volontario contro il Coronavirus IERI A 04:00

The post A casa con l’ERC: ecco le serate speciali di Eurosport appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Si cerca una nuova data per il Rally Poland 29/04/2020 A 13:00