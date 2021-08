Nel FIA European Rally Championship vedremo in azione anche l'ADAC Opel e-Rally Cup al Barum Czech Rally Zlín del 27-29 agosto.

In quella che sta già diventando una settimana di grandi festeggiamenti con l'avvicinarsi del 50° anniversario, la prima serie di rally monomarca elettrici al mondo si sta preparando per il momento clou della sua stagione di debutto sulle impegnative tappe su fondo asfaltato della Moravia sudorientale.



Su una distanza di 522,72 chilometri, di cui 147,33 competitivi, tutte le Corsa-e Rally da 136 CV saranno alimentate da un'infrastruttura di ricarica sviluppata in collaborazione con la ditta specializzata eLoaded di Neusäß di Augusta, in Germania, che è in grado di caricare le batterie da 50 kW in meno di 30 minuti.



Secondo gli organizzatori dell'ADAC Opel e-Rally, "questa infrastruttura di ricarica, che attinge la sua energia dalla rete pubblica a media tensione e la alimenta ai singoli punti di ricarica dei veicoli da rally tramite un proprio trasformatore, sarà installata in un parco designato esclusivamente per l'ADAC Opel e-Rally Cup a Zlín".



L'ex ERC Junior Pellier è il pilota da battere

Laurent Pellier è il pilota da battere dopo i primi due round della ADAC Opel e-Rally Cup. Il 26enne francese, che guida per la Saintéloc, si presenta al via con 80 punti.



Tuttavia, con due secondi posti all'attivo, Luca Waldherr, 27 anni, supportato da Opel Austria, punta alla vetta a Zlín. "I rally decisivi sono alle porte, e il Barum è certamente il momento clou di questa stagione", ha detto. "Su queste PS asfaltate veloci e insidiose, tutto sta nel trovare e mantenere un ritmo elevato e non fare alcun errore. Perché qualsiasi sbaglio qui può avere gravi conseguenze. Il nostro obiettivo è quello di vincere il titolo. E presumo che non ci si possa permettere alcuno zero se si vuole essere campioni alla fine".



Altri piloti in azione includono Alexander Kattenbach e Max Reiter, Jo Baur, Christian Lemke, Charles Munster, Lauren Schur, Lukas Thiele, Timo van der Marel e Marvin Wabnitz.



L'asso del WRC3 Rossel partecipa al Rally Corsa-e di TotalEnergies

Yohan Rossel parteciperà ancora una volta a un evento del FIA ERC nella ADAC Opel e-Rally Cup al Barum Czech Rally Zlín. Fresco di aver ottenuto la sua terza vittoria della stagione nella categoria WRC3 all'Ypres Rally Belgium al volante di una Citroën C3 Rally2, l'ultima apparizione di Rossel nell'ERC è stata a Zlín nel 2019, quando ha guidato una 208 R2 della Peugeot Rally Academy. Alexandre Coria lo affiancherà sul mezzo di Opel Motorsport e con i colori del partner Opel TotalEnergies.



I momenti salienti della ADAC Opel e-Rally Cup dal Barum Czech Rally Zlín saranno inclusi in un servizio speciale sullo show del magazine ERC All Access, che sarà trasmesso alle 10:00 CET il 1° settembre.



Foto: Sascha Doerrenbaecher/Opel Motorsport

