L'ultima volta che Filip Mareš ha corso il Barum Czech Rally Zlín era il 2019 e chiuse vincendo per 0"3 e portandosi a casa il premio di 100.000€ del FIA ERC1 Junior.

Il ceco sarà nuovamente in azione nell'evento di casa sua per la 50a edizione, al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo.



“È una sensazione incredibile tornare nell'ERC e non vedo l'ora che cominci la gara e la grande competizione tra molti grandi piloti", ha detto il talento del Team ACCR Laureta Auto Škoda. "Sarà una gara fantastica, ne sono sicuro e ho i ricordi del 2019, il momento clou della mia carriera nei rally finora".



"Le PS sembrano davvero incredibili, ancora più strette e più difficili con alcune parti nuove per me, quindi sarà davvero una gran gara. Sarà bello rivedere tutte le persone dell'ERC".



"Volevo correre a Roma ma ho avuto problemi con il budget, quindi ho dovuto annullare la mia partenza e ora ci siamo preparati bene per la mia gara di casa. Spero che possiamo essere in lotta per i primi otto, forse i primi cinque, vedremo. Ma sicuramente il ritmo nell'ERC è incredibile, terrò i piedi ben saldi a terra, facendo tutte le cose nel modo migliore".

ERC ERC Junior: Torn pronto all’assalto del titolo 6 ORE FA

ERC Scandola salta l’esordio a Zlin 10 ORE FA