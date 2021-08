Marijan Griebel tornerà in azione nel FIA European Rally Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Il Campione 2017 dell'ERC1 Junior, che in Germania corre per il titolo con una Citroën C3 Rally2, guiderà una Opel Corsa Rally4.



Il tedesco non sarà eleggibile per i punti ERC3 e verrà affiancato da Tobias Braun.

